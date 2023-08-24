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СNN показав супутниковий знімок уламків літака Пригожина

Фото: з'явився супутниковий знімок уламків літака Пригожина (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Літак, на борту якого міг перебувати засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин, упав у Тверській області. З'явився супутниковий знімок уламків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, на супутниковому знімку можна помітити, що місце катастрофи має форму витягнутого овалу. Там знаходиться фюзеляж літака, який був практично цілим у момент падіння.

Фото: супутникове фото місця падіння літака (edition.cnn.com)

Журналісти уточнюють, що хоча більшість уламків знаходиться на місці падіння фюзеляжу на краю лісової галявини, більш дрібні фрагменти літака впали і в інших місцях.

"Більш ніж за кілометр або майже за два кілометри на південний схід від основного місця падіння уламків CNN виявив геолокаційні знімки та відеозаписи, на яких видно, що частина хвоста літака лежить на галявині, поряд з будинками", - пише видання.

Падіння літака Пригожина

Нагадаємо, вчора, 23 серпня, у мережі почали масово повідомляти про те, що літак засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина впав у Тверській області.

Внаслідок падіння загинули 10 людей - сім пасажирів і три пілоти. Серед пасажирів був і Пригожин.

Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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ПВК ВагнераЄвген ПригожинВагнерівці