RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СNN показал спутниковый снимок обломков самолета Пригожина

Фото: появился спутниковый снимок обломков самолета Пригожина (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самолет, на борту которого мог находиться основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин, упал в Тверской области. Появился спутниковый снимок обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, на спутниковом снимке можно заметить, что место крушение имеет форму вытянутого овала. Там находится фюзеляж самолета, который был практически цел в момент падения. 

Фото: спутниковый снимок места падения самолета (edition.cnn.com)

Журналисты уточняют, что хотя большая часть обломков находится на месте падения фюзеляжа на краю лесной поляны, более мелкие фрагменты самолета упали и в других местах. 

"Чуть более чем в километре или почти в двух километрах к юго-востоку от основного места падения обломков CNN обнаружил геолокационные снимки и видеозаписи, на которых видно, что часть хвоста самолета лежит на поляне, рядом с домами", - пишет издание. 

Падение самолета Пригожина

Напомним, вчера, 23 августа, в сети начали массово сообщать о том, что самолет основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина упал в Тверской области.

В результате падения погибли 10 человек - семь пассажиров и три пилота. Среди пассажиров значился и Пригожин. 

Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК ВагнераЕвгений ПригожинВагнеровцы