СNN дізналось, коли Україна отримає нові ракети ERAM від США

Як пише видання, оголошення про запропонований контракт відбулося у четвер на тлі того, що дипломатичні зусилля з припинення війни досі не дали результату, а нічні російські удари по столиці України знову призвели до загибелі людей.

Як зазначає джерело, знайоме з ситуацією, якщо угода буде реалізована, ракети з дальністю польоту від 150 до 280 миль можуть бути поставлені Україні вже наприкінці цього року. Поки що незрозуміло, чи будуть накладені обмеження на їх використання.

У США заявили, що продаж цього озброєння "підтримує зовнішньополітичні та національні інтереси США, зміцнюючи безпеку країни-партнера, яка є чинником політичної стабільності та економічного розвитку в Європі".

Оплату угоди планують забезпечити за рахунок внесків Данії, Нідерландів і Норвегії, а також коштів американської програми Іноземного військового фінансування (FMF).

Що відомо про ракети ERAM

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) - це американська керована ракета сімейства Standard Missile (SM), яка є ключовим елементом системи протиповітряної та протиракетної оборони Aegis.

Її головна перевага - багатофункціональність. Ракета здатна перехоплювати літаки, крилаті ракети, балістичні цілі на завершальному етапі польоту, а також уражати надводні кораблі.

Така універсальність досягається завдяки поєднанню активної радіолокаційної головки самонаведення та наведення від корабельного радара.

Дальність дії SM-6 перевищує 240 км, а швидкість сягає близько Mach 3,5, що дає змогу ефективно боротися навіть із високошвидкісними загрозами.

Ракета перебуває на озброєнні ВМС США з 2013 року й неодноразово модернізувалася, підвищуючи ефективність, зокрема проти гіперзвукової зброї.

Запуск SM-6 здійснюється з універсальних пускових установок Mk 41 VLS, які розміщуються на крейсерах та есмінцях класу Aegis.

Завдяки своїм можливостям її часто називають “ракетою три-в-одному” - зенітною, протиракетною та протикорабельною одночасно.