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Снизят ли избирательный возраст в Украине: что говорят в СН и эксперты

Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

В партии "Слуга народа" ранее обсуждали снижение избирательного возраста в Украине. Однако сейчас этот вопрос решили поставить на паузу.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новый электорат. Как команда Зеленского будет бороться за голоса молодежи".

"Это лежит где-то на столе, может, мы в следующем году вернемся к этой идее, по крайней мере начнем дискуссию, услышим, что думают другие партии об этом, насколько общество поддерживает, насколько молодежь сама готова за это бороться", - рассказал изданию нардеп от СН, председатель молодежного крыла партии, "ЗеМолодежки", Александр Санченко.

Он отметил, что концептуально поддерживает снижение избирательного возраста, поскольку, по словам депутата, если у человека в 16 лет появляется паспорт, появляется больше ответственности за свои действия, а значит было бы правильно сбалансировать и дополнительными правами, в частности правом голосовать на выборах.

В свою очередь координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отметила, что такая инициатива полностью поддерживается, однако пока активно не обсуждается.

"Здесь нет ничего экстраординарного. Избирательный возраст обычно привязан к другим правам: заключать сделки, работать по найму и т.д. Если вы можете пойти на работу, то почему не можете идти голосовать. Я не отвергаю такую идею, но не скажу, что она у нас активно где - то обсуждается", - рассказала изданию Ольга Айвазовская.

Впрочем, как отметил РБК-Украина директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, несмотря на включения украинских подростков в избирательную жизнь есть и очевидные аргументы, в первую очередь - их способность в таком возрасте сделать осознанный выбор.

"Доросла ли Украина до того, чтобы снизить возраст, чтобы молодежь пришла на участки и сделала рациональный выбор, не благодаря тиктоку, а на основе какой - то оценки ситуации - у меня есть сомнения", - резюмировал он.

Напомним, недавно в Министерстве цифровой трансформации заявили о техническойготовности к внедрению онлайн-голосования в Украине, однако отмечают, что внедрение также и зависит от Центризбиркома и парламента.

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