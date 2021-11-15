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Онлайн выборы в Украине: в Минцифре оценили реалии и перспективы

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Украина, Понедельник 15 ноября 2021 09:27
Онлайн выборы в Украине: в Минцифре оценили реалии и перспективы Фото: в Минцифре оценили реалии и перспективы онлайн выборов в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

В Министерстве цифровой трансформации заявляют о технической готовности к внедрению онлайн-голосования в Украине. Однако это также и зависит от Центризбиркома и парламента, который должен будет создать соответствующую нормативную базу.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новый электорат. Как команда Зеленского будет бороться за голоса молодежи".

"Если народными депутатами будет разработан и принят соответствующий закон об интернет-голосовании, то можно с уверенностью говорить, что технически мы готовы к его реализации. Важным вопросом остается готовность и доверие самих избирателей. Но технологии выборов активно развиваются, чтобы обеспечить полную прозрачность и доверие", - рассказал изданию первый замглавы Минцифры Алексей Вискуб.

По его словам, на последней международной конференции по электронным выборам, состоявшейся в октябре, стало понятно, что все больше стран склоняются к голосованию через Интернет. И пандемия коронавируса в этом тоже сыграла свою роль.

Как рассказала РБК-Украина координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в целом, онлайн-голосование - это рискованная идея.

"(Онлайн-голосование - ред.) при наличии финансовых и технических возможностей не используют страны развитой демократии, где очень высок уровень доверия к власти достаточно средств для администрирования процессов, и где есть высокая цифровая активность избирателей", - отметила Ольга Айвазовская.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров раскрыл сроки введения онлайн голосования в стране.

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Выборы Министерство цифровой трансформации
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