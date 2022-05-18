В Словакии предложили ввести специальный налог на российскую нефть

Матович сказал, что специальный налог может принести около 300 миллионов евро дополнительных доходов в государственный бюджет, которые могут покрыть некоторые расходы на меры по постепенному отказу от российской нефти. По его словам, налог в размере 30% должен быть уплачен с разницы между ценой на нефть из России и ценой от других поставщиков.

Министр экономики Словакии Ричард Сулик заявил, что введение нового налога может привести к повышению цен на топливо, и пригрозил наложить вето на это предложение.