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В Словакии предложили ввести специальный налог на российскую нефть

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Братислава, Среда 18 мая 2022 01:01
В Словакии предложили ввести специальный налог на российскую нефть Флаг Словакии (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Введение в Словакии специального налога на российскую нефть, перерабатываемую в стране, позволит увеличить доходы государственного бюджета. Такое предложение внес министр финансов Словакии Игорь Матович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Матович сказал, что специальный налог может принести около 300 миллионов евро дополнительных доходов в государственный бюджет, которые могут покрыть некоторые расходы на меры по постепенному отказу от российской нефти. По его словам, налог в размере 30% должен быть уплачен с разницы между ценой на нефть из России и ценой от других поставщиков.

Министр экономики Словакии Ричард Сулик заявил, что введение нового налога может привести к повышению цен на топливо, и пригрозил наложить вето на это предложение.

Напомним, ранее Польша предложила Европейскому Союзу ввести налог на российские энергоносители и ввести квоты на их использование. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва считает, что это будет способствовать отказу от российских ресурсов.

Также США предложили ЕС ввести налог на российскую нефть и направить часть денег Украине. Такое экономическое решение должно стать более быстрой альтернативой прямому нефтяному эмбарго.

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