Сніжна буря в США: кількість жертв продовжує зростати

Четверо людей загинули в аварії в Огайо внаслідок чого кількість жертв, пов'язаних з погодними умовами під час зимового шторму, зросла до щонайменше 27 осіб.

Аварія за участі трьох автомобілів сталася зранку за місцевим часом на одній з магістралей. Як повідомляють представники влади, тягач з причепом не впорався з керуванням та з'їхав з узбіччя, пролетів через кювет та врізався в два автомобілі.

Двоє людей загинули на місці, серед яких 32-річна жінка та 63-річний чоловік. Також загинули ще двоє людей, які перебували в іншому автомобілі - 32-річний чоловік та 33-річна пасажирка.

Водій тягача з причепом отримав незначні травми.