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Снежная буря в США: количество жертв продолжает расти

Фото: снежная буря в США: количество жертв продолжает расти (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В США продолжает расти количество жертв в результате сильной снежной бури. Еще четыре человека погибли в аварии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Четверо человек погибли в аварии в Огайо в результате чего количество жертв, связанных с погодными условиями во время зимнего шторма, возросло до не менее 27 человек.

Авария с участием трех автомобилей произошла утром по местному времени на одной из магистралей. Как сообщают представители власти, тягач с прицепом не справился с управлением и съехал с обочины, пролетел через кювет и врезался в два автомобиля.

Два человека погибли на месте, среди которых 32-летняя женщина и 63-летний мужчина. Также погибли еще два человека, которые находились в другом автомобиле - 32-летний мужчина и 33-летняя пассажирка.

Водитель тягача с прицепом получил незначительные травмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще утром было известно о 23 лицах, ставших жертвами урагана.

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