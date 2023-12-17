Сніжитиме, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні у західних, північних, центральних областях, а також на Харківщині пройде мокрий сніг. Місцями можливий дощ. На решті території країни без істотних опадів.

Вітер південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході місцями пориви вітру до 15- 20 м/с. На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від 0 до +5 градусів, на схожі у Сумській області та у Карпатах від 0 до -5.

Вночі температура опуститься до -4 максимум, а на сході та в Карпатах до -9.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, можливий невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві +2 +4 градуси, а вночі в районі нуля.