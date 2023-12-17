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Будет снежить, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Фото: в части Украины будет мокрый снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 17 декабря будет снежной, но не везде. На западе Украины ожидаются шквальные ветры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в западных, северных, центральных областях, а также в Харьковской области пройдет мокрый снег. Местами возможен дождь. На остальной территории страны без существенных осадков.

Ветер юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. На западе местами порывы ветра до 15-20 м/с. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

Столбики термометров днем покажут от 0 до +5 градусов, похожие в Сумской области и в Карпатах от 0 до -5.

Ночью температура опустится до -4 максимум, а на востоке и в Карпатах до -9.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно, возможен небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве +2 +4 градуса, а ночью в районе нуля.

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине в декабре.

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