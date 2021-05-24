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Закон о "письмах счастья" для нарушителей ПДД вступил в силу. Кто не будет их получать

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Украина, Понедельник 24 мая 2021 16:45
Закон о "письмах счастья" для нарушителей ПДД вступил в силу. Кто не будет их получать Фото: в Украине отменили рассылку "писем счастья" всем водителям-нарушителям подряд (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Украине вступил в силу закон, который отменяет рассылку "писем счастья" всем подряд водителям-нарушителям. Их не будут получать оплатившие штраф до получения постановления водители.

Документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Так, с 23 мая этот закон начал действовать.

Ранее нормы Кодекса об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о штрафе на почту нарушителя, независимо от его погашения. В некоторых случаях это приводило к путанице и к повторной оплате штрафа.

Данный закон отменил необходимость отправки нарушителю ПДД постановления об административной ответственности, по которому штраф уже уплачен.

Согласно документу, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не оплатили в течение 10 дней после его вынесения.

Как писало РБК-Украина, ранее глава государства Владимир Зеленский подписал этот закон.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ближайшее время полиция откажется от рассылки так называемых "писем счастья" за нарушения ПДД. По его словам, до 90% оплаты штрафов совершается до того, как водитель по почте получит постановление об оформлении штрафа.

Верховная рада Украины в конце апреля одобрила во втором чтении законопроект №5058, отменяющий рассылку "писем счастья" всем нарушителям ПДД подряд. Этот документ нардепы поддержали за основу в середине апреля.

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