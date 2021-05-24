Закон о "письмах счастья" для нарушителей ПДД вступил в силу. Кто не будет их получать
В Украине вступил в силу закон, который отменяет рассылку "писем счастья" всем подряд водителям-нарушителям. Их не будут получать оплатившие штраф до получения постановления водители.
Документ был опубликован в издании "Голос Украины".
Так, с 23 мая этот закон начал действовать.
Ранее нормы Кодекса об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о штрафе на почту нарушителя, независимо от его погашения. В некоторых случаях это приводило к путанице и к повторной оплате штрафа.
Данный закон отменил необходимость отправки нарушителю ПДД постановления об административной ответственности, по которому штраф уже уплачен.
Согласно документу, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не оплатили в течение 10 дней после его вынесения.
Как писало РБК-Украина, ранее глава государства Владимир Зеленский подписал этот закон.
Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ближайшее время полиция откажется от рассылки так называемых "писем счастья" за нарушения ПДД. По его словам, до 90% оплаты штрафов совершается до того, как водитель по почте получит постановление об оформлении штрафа.
Верховная рада Украины в конце апреля одобрила во втором чтении законопроект №5058, отменяющий рассылку "писем счастья" всем нарушителям ПДД подряд. Этот документ нардепы поддержали за основу в середине апреля.