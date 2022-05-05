Снимали кино для росСМИ. Оккупанты на БТР подорвались на мине

Российские оккупанты подорвались на мине во время съемок "красивого ролика" для пропагандистских телеканалов. Момент попал на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 72 ОМБр в Telegram.

"Для красивого ролика, несколько орков должны были на камеру проехаться по территории, из которой выбили силы ВСУ", - поделились бойцы.

Перед этим они почему-то не удосужились проверить местность на мины. В итоге, взорвались на одной.