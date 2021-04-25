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Снимал маску и кашлял на коллег. В Испании мужчина с COVID заразил 22 человек

Автор: РБК-Украина

В испанском городе Майорка арестовали 40-летнего мужчину за то, что он умышленно заразил других людей COVID-19. По данным полиции, он заразил 22 человек.

Об этом пишет Euronews.

Сообщается, мужчина пришел на работу с температурой около 40 градусов, на рабочем месте громко кашлял, снимал маску и говорил, что заразит коллег коронавирусом.

По данным полиции, мужчина заразил восемь человек напрямую и 14 человек косвенно, в том числе в спортивном зале. Полиция отмечает, что заболевший продолжал вести нормальную жизнь, несмотря на наличие симптомов COVID и положительный ПЦР-тест.

Также сообщается, что трое зараженных были младенцами в возрасте всего одного года.

Напомним, ранее сообщалось, что на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки американской вакциной Pfizer.

Также сообщалось, что Индия четвертый день подряд бьет антирекорды заболеваемости COVID. За последние дни в этой стране ежесуточно фиксируют более 300 000 новых случаев коронавируса. При этом больницы уже не справляются с наплывом пациентов.

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