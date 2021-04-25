Знімав маску і кашляв на колег. В Іспанії чоловік з COVID заразив 22 осіб

В іспанському місті Майорка заарештували 40-річного чоловіка за те, що він навмисне заразив інших людей COVID-19. За даними поліції, він заразив 22 осіб.
Про це пише Euronews.
Повідомляється, чоловік прийшов на роботу з температурою близько 40 градусів, на робочому місці голосно кашляв, знімав маску і говорив, що заразить колег коронавірусом.
За даними поліції, чоловік заразив вісім осіб безпосередньо і 14 осіб побічно, в тому числі в спортивному залі. Поліція зазначає, що хворий продовжував вести нормальне життя, незважаючи на наявність симптомів COVID і позитивний ПЛР-тест.
Також повідомляється, що троє заражених були немовлятами у віці всього одного року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на північному сході Франції 140 осіб отримали уколи фізіологічним розчином замість щеплення американською вакциною Pfizer.
Також повідомлялося, що Індія четвертий день поспіль б'є антирекорди захворюваності на COVID. За останні дні в цій країні щодоби фіксують понад 300 000 нових випадків коронавірусу. При цьому лікарні вже не справляються з напливом пацієнтів.