Знімав маску і кашляв на колег. В Іспанії чоловік з COVID заразив 22 осіб

Повідомляється, чоловік прийшов на роботу з температурою близько 40 градусів, на робочому місці голосно кашляв, знімав маску і говорив, що заразить колег коронавірусом.

За даними поліції, чоловік заразив вісім осіб безпосередньо і 14 осіб побічно, в тому числі в спортивному залі. Поліція зазначає, що хворий продовжував вести нормальне життя, незважаючи на наявність симптомів COVID і позитивний ПЛР-тест.

Також повідомляється, що троє заражених були немовлятами у віці всього одного року.