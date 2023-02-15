В Снігурівці Миколаївської області виявили тіла 27 цивільних, яких вбили під час окупації

У звільненій Снігурівці Миколаївської області виявили тіла 27 цивільних. Їх вбили під час окупації населеного пункту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Новости N ".

"За виявленими фактами розпочато кримінальні провадження, в рамках яких призначили судово-медичні експертизи. Наразі встановлюється повне коло причетних до злочинів", - пише видання.

Водночас навідмінну від Бучі, у Снігурівці не виявили місць масового поховання людей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області нещодавно ексгумували тіла двох чоловіків, яких розстріляли військові РФ.

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