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В Снігурівці Миколаївської області виявили тіла 27 цивільних, яких вбили під час окупації

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Середа 15 лютого 2023 15:21
В Снігурівці Миколаївської області виявили тіла 27 цивільних, яких вбили під час окупації Фото: в Снігурівці Миколаївської області виявили тіла 27 цивільних, яких вбили під час окупації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У звільненій Снігурівці Миколаївської області виявили тіла 27 цивільних. Їх вбили під час окупації населеного пункту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новости N".

За словами начальника Миколаївської обласної прокуратури Дмитра Козака, тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті:

  • кульові поранення;
  • травми від вибухів боєприпасів;
  • та інші.

Водночас навідмінну від Бучі, у Снігурівці не виявили місць масового поховання людей.

"За виявленими фактами розпочато кримінальні провадження, в рамках яких призначили судово-медичні експертизи. Наразі встановлюється повне коло причетних до злочинів", - пише видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області нещодавно ексгумували тіла двох чоловіків, яких розстріляли військові РФ.

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