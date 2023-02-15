В Снигеревке Николаевской области обнаружили тела 27 гражданских, убитых во время оккупации
В освобожденной Снигиревке Николаевской области обнаружили тела 27 гражданских. Их убили во время оккупации населенного пункта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости N".
По словам начальника Николаевской областной прокуратуры Дмитрия Козака, тела погибших имеют признаки насильственной смерти:
- пулевые ранения;
- травмы от взрывов боеприпасов;
- и другие.
В то же время в отличие от Бучи, в Снигиревке не обнаружили мест массового захоронения людей.
"По выявленным фактам начаты уголовные производства, в рамках которых назначили судебно-медицинские экспертизы. Сейчас устанавливается полный круг причастных к преступлениям", - пишет издание.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области недавно эксгумировали тела двух мужчин, которых расстреляли военные РФ.
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