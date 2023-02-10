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У Херсонській області ексгумували тіла двох людей, яких розстріляли військові РФ

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Велика Олександрівка, П'ятниця 10 лютого 2023 17:07
У Херсонській області ексгумували тіла двох людей, яких розстріляли військові РФ Фото: У Херсонській області ексгумували тіла двох людей, яких розстріляли військові РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків, яких військові РФ розстріляли у смт Велика Олександрівка Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"Під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли на подвір’ї домоволодіння двох чоловіків – власника будинку та його сусіда. Їх тіла з ознаками насильницької смерті виявили односельці та поховали на місцевому кладовищі", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що під час ексгумації та огляду трупів попередньо встановлено: в одного кульове поранення у голову, у іншого - в шию.

"Під час огляду місця події правоохоронці вилучили гільзи від вогнепальної зброї та інші докази. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, що правоохоронці провели ексгумацію тіл чоловіка та дитини у селі Посад-Покровське (Херсонська область), які загинули від обстрілів армії РФ.

Також на території Станіславської громади у Херсонській області виявили та ексгумували тіла людей, які загинули через обстріл армії РФ.

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