В Снігурівській громаді поліція зафіксувала 320 військових злочинів росіян

В деокупованій Снігурівській громаді Миколаївської області поліцейські зафіксували 320 військових злочинів, вчинених росіянами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Національної поліції України.
"Щоденно поліцейські за процесуального керівництва прокуратури проводять огляди місць подій та ретельно документують воєнні злочини військовослужбовців армії рф та їх поплічників", - заявили в поліції.
Кожного дня до правоохоронців звертається більше 30 громадян з різноманітними повідомленнями про злочини, що чинили окупанти. Найбільш поширеними фактами є викрадення військовими рф транспортних засобів і зброї. Також непоодинокі випадки звернень про пограбування та пошкодження домівок місцевих мешканців.
Нагадаємо, росіяни після захоплення Снігурівки зайняли територію місцевої колонії. Засуджених окупанти вивезли у Херсон, а на території колонії розмістили своїх військових.
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