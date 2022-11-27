UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Снігурівській громаді поліція зафіксувала 320 військових злочинів росіян

Фото: в Снігурівській громаді росіяни вчинили 320 військових злочини (npu.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

В деокупованій Снігурівській громаді Миколаївської області поліцейські зафіксували 320 військових злочинів, вчинених росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Національної поліції України.

"Щоденно поліцейські за процесуального керівництва прокуратури проводять огляди місць подій та ретельно документують воєнні злочини військовослужбовців армії рф та їх поплічників", - заявили в поліції.

Кожного дня до правоохоронців звертається більше 30 громадян з різноманітними повідомленнями про злочини, що чинили окупанти. Найбільш поширеними фактами є викрадення військовими рф транспортних засобів і зброї. Також непоодинокі випадки звернень про пограбування та пошкодження домівок місцевих мешканців.

Нагадаємо, росіяни після захоплення Снігурівки зайняли територію місцевої колонії. Засуджених окупанти вивезли у Херсон, а на території колонії розмістили своїх військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська областьполицияВійна Росії проти України