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В Снигиревской общине полиция зафиксировала 320 военных преступлений россиян

Фото: в Снегиревской общине россияне совершили 320 военных преступлений (npu.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

В деоккупированной Снигиревской общине Николаевской области полицейские зафиксировали 320 военных преступлений, совершенных россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Ежедневно полицейские при процессуальном руководстве прокуратуры проводят осмотры мест событий и тщательно документируют военные преступления военнослужащих армии РФ и их приспешников", - заявили в полиции.

Каждый день в правоохранители обращаются более 30 граждан с различными сообщениями о преступлениях, которые совершали оккупанты. Наиболее распространенными фактами являются угон военными РФ транспортных средств и оружия. Также нередки случаи обращений об ограблении и повреждении домов местных жителей.

Напомним, россияне после захвата Снигиревки заняли территорию местной колонии. Осужденных оккупанты вывезли в Херсон, а на территории колонии разместили своих военных.

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