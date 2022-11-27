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В Снігурівській громаді поліція зафіксувала 320 військових злочинів росіян

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Снігурівка, Неділя 27 листопада 2022 04:26
В Снігурівській громаді поліція зафіксувала 320 військових злочинів росіян Фото: в Снігурівській громаді росіяни вчинили 320 військових злочини (npu.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

В деокупованій Снігурівській громаді Миколаївської області поліцейські зафіксували 320 військових злочинів, вчинених росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Національної поліції України.

"Щоденно поліцейські за процесуального керівництва прокуратури проводять огляди місць подій та ретельно документують воєнні злочини військовослужбовців армії рф та їх поплічників", - заявили в поліції.

Кожного дня до правоохоронців звертається більше 30 громадян з різноманітними повідомленнями про злочини, що чинили окупанти. Найбільш поширеними фактами є викрадення військовими рф транспортних засобів і зброї. Також непоодинокі випадки звернень про пограбування та пошкодження домівок місцевих мешканців.

Нагадаємо, росіяни після захоплення Снігурівки зайняли територію місцевої колонії. Засуджених окупанти вивезли у Херсон, а на території колонії розмістили своїх військових.

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Миколаївська область полиция Війна Росії проти України
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