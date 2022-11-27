В Снігурівській громаді поліція зафіксувала 320 військових злочинів росіян

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на пресслужбу Національної поліції України.

"Щоденно поліцейські за процесуального керівництва прокуратури проводять огляди місць подій та ретельно документують воєнні злочини військовослужбовців армії рф та їх поплічників", - заявили в поліції.

Кожного дня до правоохоронців звертається більше 30 громадян з різноманітними повідомленнями про злочини, що чинили окупанти. Найбільш поширеними фактами є викрадення військовими рф транспортних засобів і зброї. Також непоодинокі випадки звернень про пограбування та пошкодження домівок місцевих мешканців.