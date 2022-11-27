В Снигиревской общине полиция зафиксировала 320 военных преступлений россиян

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Ежедневно полицейские при процессуальном руководстве прокуратуры проводят осмотры мест событий и тщательно документируют военные преступления военнослужащих армии РФ и их приспешников", - заявили в полиции.

Каждый день в правоохранители обращаются более 30 граждан с различными сообщениями о преступлениях, которые совершали оккупанты. Наиболее распространенными фактами являются угон военными РФ транспортных средств и оружия. Также нередки случаи обращений об ограблении и повреждении домов местных жителей.