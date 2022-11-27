В Снигиревской общине полиция зафиксировала 320 военных преступлений россиян
В деоккупированной Снигиревской общине Николаевской области полицейские зафиксировали 320 военных преступлений, совершенных россиянами.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Ежедневно полицейские при процессуальном руководстве прокуратуры проводят осмотры мест событий и тщательно документируют военные преступления военнослужащих армии РФ и их приспешников", - заявили в полиции.
Каждый день в правоохранители обращаются более 30 граждан с различными сообщениями о преступлениях, которые совершали оккупанты. Наиболее распространенными фактами являются угон военными РФ транспортных средств и оружия. Также нередки случаи обращений об ограблении и повреждении домов местных жителей.
Напомним, россияне после захвата Снигиревки заняли территорию местной колонии. Осужденных оккупанты вывезли в Херсон, а на территории колонии разместили своих военных.
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