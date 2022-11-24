У Снігурівській громаді на мінах підірвались працівники ДСНС: є загиблий

У четвер, 24 листопада, у Снігурівській громаді (Миколаївська область) працівники ДСНС підірвались на російських мінах. Внаслідок цього один рятувальник загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти.

Мешканців прохають подумати про свою власну безпеку та дати ще час піротехнікам попрацювати над розмінуванням.

"Висловлюю щирі співчуття родинам постраждалих внаслідок нещасного випадку. Наголошую, що повертатися до міста ще дуже небезпечно", - додав очільник військової адміністрації.

Кухта заявив, що є загиблий та поранений працівники ДСНС.

"На жаль, сьогодні маємо черговий випадок підриву на мінах на території нашої громади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Харківській області двоє людей підірвалися на невідомих вибухових пристроях. Обидва цивільні дістали поранення.

У Чугуївському районі Харківської області під час роботи на міні підірвалася спецтехніка дорожньої служби. Внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

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