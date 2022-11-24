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В Снигиревской громаде на минах подорвались работники ГСЧС: есть погибший

Фото: В Снигиревской громаде на минах подорвались работники ГСЧС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 24 ноября, в Снигиревской общине (Николаевская область) работники ГСЧС подорвались на российских минах. В результате один спасатель погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухты.

"К сожалению, сегодня есть очередной случай подрыва на минах на территории нашей общины", - говорится в сообщении.

Кухта заявил, что есть погибший и раненый работники ГСЧС.

"Выражаю искренние соболезнования семьям пострадавших в результате несчастного случая. Отмечаю, что возвращаться в город еще очень опасно", - добавил глава военной администрации.

Жителей просят подумать о своей собственной безопасности и дать еще время пиротехникам поработать над разминированием.

Напомним, что в Харьковской области два человека взорвались на неизвестных взрывных устройствах. Оба гражданских получили ранения.

В Чугуевском районе Харьковской области во время работы на мине подорвалась спецтехника дорожной службы. В результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения.

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