Снігур подолала перший раунд кваліфікації на "Ролан Гарросі-2024"

Українська тенісистка Дарія Снігур переграла Деспіну Папаміхаїл із Греції у першому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Roland Garros, кваліфікація, 1-й раунд, жінки
Папаміхаїл – Снігур – 0:2 (5:7, 2:6)
Перший сет став справжньою драмою. Українка з двома брейками в середині партії опинилася на порозі сетболу (5:1). Однак, грецька тенісистка спромоглася на камбек. Вона взяла чотири гейми поспіль і всерйоз претендувала на вихід вперед після одинадцятого гейму.
Проте, Снігур відігралася з 0:30 та втретє взяла очко на подачі суперниці. Здобувши стратегічну перевагу, українка вийшла подавати на сет. Гейм вийшов нервовим, але з четвертої спроби вона зуміла закрити і гейм, і партію на власну користь.
Натомість другий сет обернувся зливою брейків. Із восьми геймів цілих шість закінчилися успіхом тенісистки, яка приймала подачі. У цьому змагання сильнішою виявилася Снігур. Вона оформила 4 брейки та ще двічі набрала очки на власних подачах.
У наступному колі українська тенісистка зустрінеться з переможницею протистояння австралійки Аяви та нейтральної росіянки Селехметьєвої. Їхній поєдинок розпочався пізніше. Для місця в основній сітці French Open Снігур потрібні ще дві перемоги поспіль.
До слова, раніше "Ролан Гаррос" розкрив гонорарний фонд змагань цьогоріч.
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