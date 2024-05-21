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Снігур подолала перший раунд кваліфікації на "Ролан Гарросі-2024"

Фото: Дарія Снігур змагається за путівку в основну сітку French Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Дарія Снігур переграла Деспіну Папаміхаїл із Греції у першому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, кваліфікація, 1-й раунд, жінки

Папаміхаїл – Снігур – 0:2 (5:7, 2:6)

 

Перший сет став справжньою драмою. Українка з двома брейками в середині партії опинилася на порозі сетболу (5:1). Однак, грецька тенісистка спромоглася на камбек. Вона взяла чотири гейми поспіль і всерйоз претендувала на вихід вперед після одинадцятого гейму.

Проте, Снігур відігралася з 0:30 та втретє взяла очко на подачі суперниці. Здобувши стратегічну перевагу, українка вийшла подавати на сет. Гейм вийшов нервовим, але з четвертої спроби вона зуміла закрити і гейм, і партію на власну користь.

Натомість другий сет обернувся зливою брейків. Із восьми геймів цілих шість закінчилися успіхом тенісистки, яка приймала подачі. У цьому змагання сильнішою виявилася Снігур. Вона оформила 4 брейки та ще двічі набрала очки на власних подачах.

У наступному колі українська тенісистка зустрінеться з переможницею протистояння австралійки Аяви та нейтральної росіянки Селехметьєвої. Їхній поєдинок розпочався пізніше. Для місця в основній сітці French Open Снігур потрібні ще дві перемоги поспіль.

До слова, раніше "Ролан Гаррос" розкрив гонорарний фонд змагань цьогоріч.

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