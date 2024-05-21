RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Снигур одолела первый раунд квалификации на "Ролан Гарросе-2024"

Фото: Дарья Снигур соревнуется за путевку в основную сетку French Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Дарья Снигур обыграла Деспину Папамихаил из Греции в первом круге квалификации Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, квалификация, 1-й раунд, женщины

Папамихаил – Снигур – 0:2 (5:7, 2:6)

 

Первый сет стал настоящей драмой. Украинка с двумя брейками в середине партии оказалась на пороге сетбола (5:1). Однако греческая теннисистка организовала камбэк. Она взяла четыре гейма подряд и всерьез претендовала на выход вперед после одиннадцатого гейма.

Тем не менее, Снигур отыгралась с 0:30 и в третий раз взяла очко на подаче соперницы. Получив стратегическое преимущество, украинка вышла подавать на сет. Гейм получился нервным, но с четвертой попытки она сумела закрыть и гейм, и партию в свою пользу.

Второй сет обернулся ливнем брейков. Из восьми геймов целых шесть закончились успехом принимавшей подачи теннисистки. В этом соревновании сильнее оказалась Снигур. Она оформила 4 брейка и еще дважды набрала очки на собственных подачах.

В следующем круге украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния австралийки Аявы и нейтральной россиянки Селехметьевой. Их поединок начался позже. Для места в основной сетке French Open Снигур нужны еще две победы подряд.

К слову, ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований этого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис