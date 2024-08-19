Снігур і ще три українки отримали суперниць у кваліфікації US Open-2024

Четверо українських тенісисток на чолі з Дарією Снігур дізналися перших опоненток у кваліфікаційних раундах Відкритого чемпіонату США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
22-річна українка в першому колі зустрінеться з нейтральною росіянкою Валєрією Савіних. Вона посідає 239-те місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) та ще ніколи не перетиналася зі Снігур.
Натомість Юлія Стародубцева в чвертьфіналі кваліфікації зустрінеться з напівросіянкою під прапором Андорри Вікторією Хіменес Касінцевою. Катаріна Завацька поміряється силами з японкою Еною Шибахарою. Нарешті Анастасія Соболєва протистоятиме шведській тенісистці Мір'ям Бйорклунд.
Пари 1-го раунду кваліфікації US Open-2024:
Раніше перша ракетка України Марта Костюк і ще п'ятеро тенісисток-співвітчизниць потрапили до основної сітки змагань. Вони розпочнуть виступи з 1/64 фіналу US Open-2024. Старт першого раунду запланований на 26 серпня.
Турнір триватиме до 8 вересня. Загальний призовий фонд склав 75 млн доларів.
Титул у жіночому одиночному розряді захищатиме господарка кортів Корі Гауфф. Минулоріч вона здолала Аріну Сабаленко з Білорусі в трьох сетах (2:6, 6:3, 6:2).
Найкращим виступом представників України торік став вихід Еліни Світоліної до 3-го раунду. Там колишня третя ракетка світу програла американці Джессіці Пегулі.
До слова, раніше Костюк піднялася в топ-6 українських тенісисток за перемогами на WTA 1000.
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