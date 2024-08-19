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Снігур і ще три українки отримали суперниць у кваліфікації US Open-2024

Фото: Дарія Снігур матиме принципове протистояння за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Четверо українських тенісисток на чолі з Дарією Снігур дізналися перших опоненток у кваліфікаційних раундах Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

22-річна українка в першому колі зустрінеться з нейтральною росіянкою Валєрією Савіних. Вона посідає 239-те місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) та ще ніколи не перетиналася зі Снігур.

Натомість Юлія Стародубцева в чвертьфіналі кваліфікації зустрінеться з напівросіянкою під прапором Андорри Вікторією Хіменес Касінцевою. Катаріна Завацька поміряється силами з японкою Еною Шибахарою. Нарешті Анастасія Соболєва протистоятиме шведській тенісистці Мір'ям Бйорклунд.

Пари 1-го раунду кваліфікації US Open-2024:

  • Савіних – Снігур, 19 серпня, 19:30
  • Стародубцева – Хіменес Касінцева, 19 серпня, 21:00
  • Шибахара – Завацька, 20 серпня, 18:00
  • Соболєва – Бйорклунд, 20 серпня, 18:00

 

Раніше перша ракетка України Марта Костюк і ще п'ятеро тенісисток-співвітчизниць потрапили до основної сітки змагань. Вони розпочнуть виступи з 1/64 фіналу US Open-2024. Старт першого раунду запланований на 26 серпня.

Що відомо про US Open-2024

Турнір триватиме до 8 вересня. Загальний призовий фонд склав 75 млн доларів.

Титул у жіночому одиночному розряді захищатиме господарка кортів Корі Гауфф. Минулоріч вона здолала Аріну Сабаленко з Білорусі в трьох сетах (2:6, 6:3, 6:2).

Найкращим виступом представників України торік став вихід Еліни Світоліної до 3-го раунду. Там колишня третя ракетка світу програла американці Джессіці Пегулі.

До слова, раніше Костюк піднялася в топ-6 українських тенісисток за перемогами на WTA 1000.

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