Снигур и еще три украинки получили соперниц в квалификации US Open-2024

22-летняя украинка в первом круге встретится с нейтральной россиянкой Валерией Савиных. Она занимает 239 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и еще никогда не пересекалась со Снигур.

Юлия Стародубцева в четвертьфинале квалификации встретится с полуроссиянкой под флагом Андорры Викторией Хименес Касинцевой. Катарина Завацкая померяется силами с японкой Эной Шибахарой. Наконец Анастасия Соболева будет противостоять шведской теннисистке Мирьям Бьерклунд.

Пары 1-го раунда квалификации US Open-2024:

Савиных – Снигур, 19 августа, 19:30

Стародубцева – Хименес Касинцева, 19 августа, 21:00

Шибахара – Завацкая, 20 августа, 18:00

Соболева – Бьерклунд, 20 августа, 18:00

Ранее первая ракетка Украины Марта Костюк и еще пять теннисисток-соотечественниц попали в основную сетку соревнований. Они начнут выступления с 1/64 финала US Open-2024. Старт первого раунда намечен на 26 августа.

Что известно об US Open-2024

Турнир продлится до 8 сентября. Общий призовой фонд составил 75 млн долларов.

Титул в женском одиночном разряде будет защищать хозяйка кортов Кори Гауфф. В прошлом году она одолела Арину Соболенко из Беларуси в трех сетах (2:6, 6:3, 6:2).

Лучшим выступлением представителей Украины в прошлом году стал выход Элины Свитолиной в 3-й раунд. Там бывшая третья ракетка мира проиграла американке Джессике Пегуле.