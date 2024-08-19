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Снигур и еще три украинки получили соперниц в квалификации US Open-2024

Фото: Дарья Снигур будет иметь принципиальное противостояние за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Четверо украинских теннисисток во главе с Дарией Снигур узнали первых оппоненток в квалификационных раундах Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

22-летняя украинка в первом круге встретится с нейтральной россиянкой Валерией Савиных. Она занимает 239 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и еще никогда не пересекалась со Снигур.

Юлия Стародубцева в четвертьфинале квалификации встретится с полуроссиянкой под флагом Андорры Викторией Хименес Касинцевой. Катарина Завацкая померяется силами с японкой Эной Шибахарой. Наконец Анастасия Соболева будет противостоять шведской теннисистке Мирьям Бьерклунд.

Пары 1-го раунда квалификации US Open-2024:

  • Савиных – Снигур, 19 августа, 19:30
  • Стародубцева – Хименес Касинцева, 19 августа, 21:00
  • Шибахара – Завацкая, 20 августа, 18:00
  • Соболева – Бьерклунд, 20 августа, 18:00

 

Ранее первая ракетка Украины Марта Костюк и еще пять теннисисток-соотечественниц попали в основную сетку соревнований. Они начнут выступления с 1/64 финала US Open-2024. Старт первого раунда намечен на 26 августа.

Что известно об US Open-2024

Турнир продлится до 8 сентября. Общий призовой фонд составил 75 млн долларов.

Титул в женском одиночном разряде будет защищать хозяйка кортов Кори Гауфф. В прошлом году она одолела Арину Соболенко из Беларуси в трех сетах (2:6, 6:3, 6:2).

Лучшим выступлением представителей Украины в прошлом году стал выход Элины Свитолиной в 3-й раунд. Там бывшая третья ракетка мира проиграла американке Джессике Пегуле.

К слову, ранее Костюк поднялась в топ-6 украинских теннисисток по победам на WTA 1000.

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