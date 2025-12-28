Сніговий шторм у США: тисячі авіарейсів скасували, оголошено надзвичайний стан

На північний схід США обрушився снігопад, у деяких штатах оголошено надзвичайний стан. Тисячі авіарейсів скасовано, пасажири застрягли в аеропортах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Снігопад порушив авіасполучення після святкових вихідних і спонукав владу Нью-Йорка і Нью-Джерсі оголосити надзвичайний стан у зв'язку з погодними умовами. Жителям більшої частини північного сходу рекомендували утриматися від поїздок дорогами через небезпечні умови.
Губернаторка Нью-Йорку Кеті Хочул написала, що безпека жителів міста - її головний пріоритет, і продовжила закликати до крайньої обережності протягом усього шторму.
До ранку суботи на території від Сірак'юсу, у центральній частині штату Нью-Йорк до Лонг-Айленду на південному сході штату, а також у Коннектикуті, випало від шести до десяти дюймів снігу (від 15 до 25 сантиметрів).
У Нью-Йорку за ніч випало від двох до чотирьох дюймів снігу, а в Центральному парку - 4,3 дюйма. Це найбільший снігопад з 2022 року.
"Хороша новина в тому, що найсильніший снігопад закінчився. Сьогодні вранці залишилося лише кілька снігових пластівців, які до полудня припиняться", - сказав Боб Оравек, метеоролог Центру прогнозування погоди Національної метеорологічної служби поблизу Вашингтона, округ Колумбія.
Але наслідки відчули на собі мандрівники. За даними сайту відстеження рейсів FlightAware, до вечора суботи понад 9000 внутрішніх рейсів по США було скасовано або затримано, багато з них у районі Нью-Йорку, зокрема в міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді, аеропорту Ла-Гуардія і міжнародному аеропорту Ньюарк Ліберті.
Представники American Airlines, United Airlines і JetBlue Airways повідомили Reuters, що авіакомпанії скасували збори за зміну бронювання, які зазвичай стягують за перебронювання, для пасажирів, чиї плани поїздок можуть бути порушені збоями, пов'язаними з погодою.
Попередження про крижаний шторм і рекомендації щодо зимової погоди також було опубліковано для більшої частини Пенсільванії та більшої частини Массачусетсу.
У Нью-Джерсі та Пенсільванії було введено обмеження для комерційного транспорту на деяких дорогах, включно з багатьма міжштатними автомагістралями.
"Цей шторм створить небезпечні дорожні умови і вплине на поїздки у святкові дні", - заявила виконувачка обов'язків губернатора Нью-Джерсі Тахеша Вей у своїй заяві.
"Ми закликаємо мандрівників утриматися від поїздок під час шторму і дозволити ремонтним бригадам працювати на дорогах", - додала вона.
Нагадаємо, у Південній Каліфорнії днями проливні дощі призвели до масштабних раптових повеней. Лос-Анджелес опинився під загрозою торнадо.
Також повідомлялося, що в Південній Каліфорнії через зимовий шторм три людини загинули. Введено надзвичайний стан.