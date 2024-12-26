Сніговий колапс на Балканах. Десятки тисяч будинків залишилися без світла

У вівторок, 24 грудня, на Балканський регіон обрушилися сильні снігові бурі. Шторми торкнулися всієї Боснії, Хорватії, Словенії, Сербії, Косово, Чорногорії та Північної Македонії.

Після сильного снігу та вітру, десятки тисяч будинків у Боснії та Герцеговині були знеструмлені. Шторми пошкодили лінії електропередач, що призвело до збою. Через збій багато будинків також втратили доступ до опалення та води.

Найбільше від шторму постраждали північно-західна і західна Боснія. Там жителі залишилися без чистої питної води. Окрім того, на заході Боснії десятки автомобілів застрягли в снігу на 10 годин.

Шторми також спричинили серйозні перебої в русі, у зв’язку з тим, що були закриті автомагістралі та призупинено рух поїздів. Доступ до деяких міст і сіл Балканського регіону був повністю заблокований.

Наразі в країнах Балканського регіону оголошено попередження про небезпеку, незважаючи на те, що 25 грудня снігопад таки припинився. Влада Боснії, Сербії та Хорватії заборонила рух великовагових транспортних засобів та обмежила рух на всіх засніжених дорогах.

Місто Дрвар на північному заході Боснії також було повністю відрізане від зовнішнього світу. У зв’язку з чим, міська влада оголосила надзвичайний стан.

Водночас у Хорватії врятували 48 людей, які були поховані під снігом у центральному регіоні Ліка. А в Словенії через сильний вітер призупинили пошуки пораненого угорського туриста, який з неділі застряг в Альпах.