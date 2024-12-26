Снежный коллапс на Балканах. Десятки тысяч домов остались без света

Во вторник, 24 декабря, на Балканский регион обрушились сильные снежные бури. Штормы затронули всю Боснию, Хорватию, Словению, Сербию, Косово, Черногорию и Северную Македонию.

После сильного снега и ветра, десятки тысяч домов в Боснии и Герцеговине были обесточены. Штормы повредили линии электропередач, что привело к сбою. Из-за сбоя многие дома также потеряли доступ к отоплению и воде.

Больше всего от шторма пострадали северо-западная и западная Босния. Там жители остались без чистой питьевой воды. Кроме того, на западе Боснии десятки автомобилей застряли в снегу на 10 часов.

Штормы также вызвали серьезные перебои в движении, в связи с тем, что были закрыты автомагистрали и приостановлено движение поездов. Доступ в некоторые города и села Балканского региона был полностью заблокирован.

Сейчас в странах Балканского региона объявлено предупреждение об опасности, несмотря на то, что 25 декабря снегопад таки прекратился. Власти Боснии, Сербии и Хорватии запретили движение тяжеловесных транспортных средств и ограничили движение на всех заснеженных дорогах.

Город Дрвар на северо-западе Боснии также был полностью отрезан от внешнего мира. В связи с чем, городские власти объявили чрезвычайное положение.

В то же время в Хорватии спасли 48 человек, которые были похоронены под снегом в центральном регионе Лика. А в Словении из-за сильного ветра приостановили поиски раненого венгерского туриста, который с воскресенья застрял в Альпах.