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Снігова лавина в Карпатах: українців попередили про небезпеку

Фото: українців попередили про небезпеку лавин в Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 7 березня, у Карпатах можливі сходження снігових лавин. Українців закликали не підійматися на високогір'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптиків.

Так, завтра значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.

Синоптики також попереджають, що завтра помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) буде у Чернівецькій області. Водночас у Львівській області - загроза незначна (1 рівень).

Нагадаємо, вчора синоптики також попереджали про можливе сходження снігових лавин у Карпатах.

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