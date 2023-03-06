RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Снежная лавина в Карпатах: украинцев предупредили об опасности

Фото: украинцев предупредили об опасности лавин в Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 7 марта, в Карпатах возможно схождение снежных лавин. Украинцев призвали не подниматься на высокогорье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптиков.

Так, завтра значительная снеголавинная опасность (3-й уровень) ожидается в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.

Синоптики также предупреждают, что завтра умеренная снеголавинная опасность (2-й уровень) будет в Черновицкой области. В то же время во Львовской области - угроза незначительная (1 уровень).

Напомним, вчера синоптики также предупреждали о возможном сходе снежных лавин в Карпатах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарпатыСнегопадГидрометцентрПогода