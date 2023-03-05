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Українців попередили про можливе сходження лавин у чотирьох областях

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Україна, Неділя 05 березня 2023 15:39
Українців попередили про можливе сходження лавин у чотирьох областях Фото: українців попередили про можливе сходження лавин у чотирьох областях (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю-понеділок, 5-6 березня, в Україні прогнозується ймовірність сходу лавин у чотирьох областях. Українців просять утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сніголавинну ситуацію в Українських Карпатах.

"Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується 5-6 березня на високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської, у горах Чернівецької областей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, низька сніголавинна небезпека (1 рівень), утримується у горах Львівської області.

Українців попередили про можливе сходження лавин у чотирьох областях

Як повідомлялось, завтра, у понеділок, 6 березня, в Україні місцями очікується сніг та ожеледиця. Але попри те, що вночі температура опускатиметься до 6 морозу, вдень буде тепло - до 6 тепла, а на півдні - і до 9 тепла.

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