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Сніжна буря в США: кількість жертв продовжує зростати

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Неділя 25 грудня 2022 12:13
Сніжна буря в США: кількість жертв продовжує зростати Фото: сніжна буря в США: кількість жертв продовжує зростати (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В США продовжує зростати кількість жертв внаслідок сильної сніжної бурі. Ще четверо людей загинули в аварії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Четверо людей загинули в аварії в Огайо внаслідок чого кількість жертв, пов'язаних з погодними умовами під час зимового шторму, зросла до щонайменше 27 осіб.

Аварія за участі трьох автомобілів сталася зранку за місцевим часом на одній з магістралей. Як повідомляють представники влади, тягач з причепом не впорався з керуванням та з'їхав з узбіччя, пролетів через кювет та врізався в два автомобілі.

Двоє людей загинули на місці, серед яких 32-річна жінка та 63-річний чоловік. Також загинули ще двоє людей, які перебували в іншому автомобілі - 32-річний чоловік та 33-річна пасажирка.

Водій тягача з причепом отримав незначні травми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще зранку було відомо про 23 осіб, які стали жертвами буревію.

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