Снігова буря в Японії: у деяких регіонах випало до двох метрів снігу

За даними Японського метеорологічного управління, зимовий атмосферний тиск і холодні повітряні маси сприяють потужним снігопадам, які охопили східні та північні регіони країни.

На ранок п’ятниці в селі Окура (префектура Ямагата) висота снігового покриву сягнула 1,99 метра. У місті Уонума (префектура Ніїґата) випало 1,94 метра снігу, а у відомому селі Шіракава (префектура Ґіфу) – 1,84 метра. У деяких районах кількість снігу перевищує звичайну норму для цього періоду більш ніж удвічі.

У четвер увечері в місті Тоьоока (префектура Хьоґо) автомобіль злетів із дороги у річку. Водій перебуває у критичному стані. За попередніми даними, причиною аварії могло стати ускладнення руху через сніг.

Залізнична компанія JR East повідомила про тимчасове припинення руху швидкісних потягів на лінії Ямагата Шінкансен у п’ятницю вранці. Пізніше перевезення було відновлено.

За прогнозами синоптиків, до ранку суботи у районах вздовж Японського моря очікується новий потужний снігопад. Людей закликають бути обережними через можливі перебої в русі транспорту, сильні вітри, високі хвилі, лавини та відключення електроенергії.