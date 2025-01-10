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Снігова буря в Японії: у деяких регіонах випало до двох метрів снігу

Фото: Снігопади у Японії (pexels.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У районах вздовж Японського моря тривають сильні снігопади. Хоча їх інтенсивність дещо зменшується, метеорологи попереджають про можливі хуртовини та проблеми з рухом транспорту в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK WORLD-JAPAN.

За даними Японського метеорологічного управління, зимовий атмосферний тиск і холодні повітряні маси сприяють потужним снігопадам, які охопили східні та північні регіони країни.

На ранок п’ятниці в селі Окура (префектура Ямагата) висота снігового покриву сягнула 1,99 метра. У місті Уонума (префектура Ніїґата) випало 1,94 метра снігу, а у відомому селі Шіракава (префектура Ґіфу) – 1,84 метра. У деяких районах кількість снігу перевищує звичайну норму для цього періоду більш ніж удвічі.

У четвер увечері в місті Тоьоока (префектура Хьоґо) автомобіль злетів із дороги у річку. Водій перебуває у критичному стані. За попередніми даними, причиною аварії могло стати ускладнення руху через сніг.

Залізнична компанія JR East повідомила про тимчасове припинення руху швидкісних потягів на лінії Ямагата Шінкансен у п’ятницю вранці. Пізніше перевезення було відновлено.

За прогнозами синоптиків, до ранку суботи у районах вздовж Японського моря очікується новий потужний снігопад. Людей закликають бути обережними через можливі перебої в русі транспорту, сильні вітри, високі хвилі, лавини та відключення електроенергії.

РБК-Україна раніше писало, що в Україні очікується погіршення погоди. Зокрема, у найближчу добу в більшості областей очікується суттєве зниження температури повітря. Також очікується дощ та мокрий сніг.

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