Снігопади та сильний вітер. Синоптики попередили про "сюрпризи" погоди в Україні завтра

В більшості регіонів України завтра погода буде складною. Очікуються снігопади, сильний вітер (на півдні до 30 м/с) та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви вночі у південних та більшості центральних областях, вдень в Україні 15-22 м/с, місцями, крім заходу, 25 м/с; на Одещині та Миколаївщині 28-30 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

Складні погодні умови завтра будуть в таких областях:

Як повідомлялося, в Україні очікується помітне погіршення погоди, пов'язаних із приходом активного циклону. Негода з сильним вітром та опадами прогнозується у неділю та понеділок, 26 та 27 листопада відповідно.

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