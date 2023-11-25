RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Снегопады и сильный ветер. Синоптики предупредили о "сюрпризах" погоды в Украине завтра

Фото: синоптики предупредили о "сюрпризах" погоды в Украине завтра (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В большинстве регионов Украины завтра погода будет сложной. Ожидаются снегопады, сильный ветер (на юге до 30 м/с) и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по регионам

Сложные погодные условия завтра будут в следующих областях:

  • в восточных и юго-восточных областях сильные дожди (ночью в Харьковской и Днепропетровской областях сильный мокрый снег);
  • в Николаевской, Кировоградской, Полтавской областях, днем и Сумской области сильный мокрый снег и дождь, гололед;
  • в Одесской, днем и в Черкасской и Черниговской областях сильный снег, днем в Киевской области и местами в Винницкой области значительный снег, метели, снежные заносы;
  • в западных, Житомирской, ночью и Винницкой областях местами небольшой снег, ночью в большинстве северных областях без осадков.

Ветер

Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 м/с, порывы ночью в южных и большинстве центральных областях, днем в Украине 15-22 м/с, местами, кроме запада, 25 м/с; в Одесской и Николаевской областях 28-30 м/с. На дорогах страны гололедица.

От -5 до +16 градусов

Температура воздуха будет следующим:

  • в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ночью и днем 0-5° мороза;
  • в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях от 2° мороза до 3° тепла;
  • в восточных и юго-восточных областях ночью 1-6° тепла;
  • на побережье Азовского моря и в Крыму 7-12°, днем 8-13°, в Крыму до 16° тепла.

Как сообщалось, в Украине ожидается заметное ухудшение погоды, связанных с приходом активного циклона. Непогода с сильным ветром и осадками прогнозируется в воскресенье и понедельник, 26 и 27 ноября соответственно.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в КиевеПогода на день