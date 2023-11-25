Снегопады и сильный ветер. Синоптики предупредили о "сюрпризах" погоды в Украине завтра

В большинстве регионов Украины завтра погода будет сложной. Ожидаются снегопады, сильный ветер (на юге до 30 м/с) и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 м/с, порывы ночью в южных и большинстве центральных областях, днем в Украине 15-22 м/с, местами, кроме запада, 25 м/с; в Одесской и Николаевской областях 28-30 м/с. На дорогах страны гололедица.

Как сообщалось, в Украине ожидается заметное ухудшение погоды, связанных с приходом активного циклона. Непогода с сильным ветром и осадками прогнозируется в воскресенье и понедельник, 26 и 27 ноября соответственно.

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