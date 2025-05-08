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Сніг у травні? Високогір'я Карпат накрило білим покривом (фото)

На високогір'ї Карпат випав сніг (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні зранку на високогір'ї Карпат зафіксували суттєвий туман. Погода там була морозна, випало навіть до кількох сантиметрів снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Що відбувається на високогір'ї Карпат

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 8 травня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно.

Там фіксували також туман, через який видимість була обмежена. При цьому вітру практично не було.

"Штиль", - уточнили гірські рятувальники.

Температура повітря на високогір'ї опустилась до -2°С.

"Протягом доби випало близько 2 см снігу", - зазначається у дописі.

Публікація рятувальників щодо погоди на горі Піп Іван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Зазначимо, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Якої погоди чекати в Івано-Франківській області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 8 травня погода очікується хмарна, з проясненнями.

Вдень по місту Івано-Франківськ та області - без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Денна температура повітря очікується:

  • по місту - 11-13 градусів вище нуля;
  • по області - 8-13 градусів тепла.

У високогір'ї Карпат вдень - 5-10 градусів тепла.

"Медико-метеорологічні умови 2-го типу. Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900 м", - повідомили синоптики.

Прогноз погоди на 8 травня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що замість потепління українцям прогнозують заморозки, а також якої погоди чекати на вихідні й чи минуть дощі.

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