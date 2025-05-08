Сніг у травні? Високогір'я Карпат накрило білим покривом (фото)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що замість потепління українцям прогнозують заморозки, а також якої погоди чекати на вихідні й чи минуть дощі.

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