Сніг у травні? Високогір'я Карпат накрило білим покривом (фото)

Сьогодні зранку на високогір'ї Карпат зафіксували суттєвий туман. Погода там була морозна, випало навіть до кількох сантиметрів снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

"Медико-метеорологічні умови 2-го типу. Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900 м", - повідомили синоптики.

Вдень по місту Івано-Франківськ та області - без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 8 травня погода очікується хмарна, з проясненнями.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Зазначимо, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

"Протягом доби випало близько 2 см снігу", - зазначається у дописі.

Температура повітря на високогір'ї опустилась до -2°С.

Там фіксували також туман, через який видимість була обмежена. При цьому вітру практично не було.

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 8 травня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно.

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