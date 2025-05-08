ua en ru
Чт, 08 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Снег в мае? Высокогорье Карпат накрыло белым покровом (фото)

Четверг 08 мая 2025 10:14
UA EN RU
Снег в мае? Высокогорье Карпат накрыло белым покровом (фото) На высокогорье Карпат выпал снег (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня утром на высокогорье Карпат зафиксировали существенный туман. Погода там была морозная, выпало даже до нескольких сантиметров снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.

Что происходит на высокогорье Карпат

Согласно информации спасателей, по состоянию на 8 часов утра 8 мая 2025 года на горе Поп Иван Черногорский было облачно.

Там фиксировали также туман, из-за которого видимость была ограничена. При этом ветра практически не было.

"Штиль", - уточнили горные спасатели.

Температура воздуха на высокогорье опустилась до -2°С.

"В течение суток выпало около 2 см снега", - отмечается в посте.

Снег в мае? Высокогорье Карпат накрыло белым покровом (фото)Снег в мае? Высокогорье Карпат накрыло белым покровом (фото)Публикация спасателей о погоде на горе Поп Иван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Какой погоды ждать в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 8 мая погода ожидается облачная, с прояснениями.

Днем по городу Ивано-Франковск и области - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Дневная температура воздуха ожидается:

  • по городу - 11-13 градусов выше нуля;
  • по области - 8-13 градусов тепла.

В высокогорье Карпат днем - 5-10 градусов тепла.

"Медико-метеорологические условия 2-го типа. Видимость на автодорогах хорошая, в тумане 600-900 м", - сообщили синоптики.

Снег в мае? Высокогорье Карпат накрыло белым покровом (фото)Прогноз погоды на 8 мая (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Напомним, ранее мы рассказывали, что вместо потепления украинцам прогнозируют заморозки, а также какой погоды ждать на выходные и пройдут ли дожди.

Читайте также, возможны ли в Украине разрушительные ураганы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Карпаты Непогода в Украине Снегопад
NEWS
Зеленский в День победы над нацизмом: у них идол - дед на Красной площади, у нас - герои
Зеленский в День победы над нацизмом: у них идол - дед на Красной площади, у нас - герои
DAILY
Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике