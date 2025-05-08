Снег в мае? Высокогорье Карпат накрыло белым покровом (фото)
Сегодня утром на высокогорье Карпат зафиксировали существенный туман. Погода там была морозная, выпало даже до нескольких сантиметров снега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.
Что происходит на высокогорье Карпат
Согласно информации спасателей, по состоянию на 8 часов утра 8 мая 2025 года на горе Поп Иван Черногорский было облачно.
Там фиксировали также туман, из-за которого видимость была ограничена. При этом ветра практически не было.
"Штиль", - уточнили горные спасатели.
Температура воздуха на высокогорье опустилась до -2°С.
"В течение суток выпало около 2 см снега", - отмечается в посте.
Публикация спасателей о погоде на горе Поп Иван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Отметим, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".
Какой погоды ждать в Ивано-Франковской области
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 8 мая погода ожидается облачная, с прояснениями.
Днем по городу Ивано-Франковск и области - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.
Дневная температура воздуха ожидается:
- по городу - 11-13 градусов выше нуля;
- по области - 8-13 градусов тепла.
В высокогорье Карпат днем - 5-10 градусов тепла.
"Медико-метеорологические условия 2-го типа. Видимость на автодорогах хорошая, в тумане 600-900 м", - сообщили синоптики.
Прогноз погоды на 8 мая (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Напомним, ранее мы рассказывали, что вместо потепления украинцам прогнозируют заморозки, а также какой погоды ждать на выходные и пройдут ли дожди.
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