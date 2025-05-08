Снег в мае? Высокогорье Карпат накрыло белым покровом (фото)

Сегодня утром на высокогорье Карпат зафиксировали существенный туман. Погода там была морозная, выпало даже до нескольких сантиметров снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.

Что происходит на высокогорье Карпат

Согласно информации спасателей, по состоянию на 8 часов утра 8 мая 2025 года на горе Поп Иван Черногорский было облачно.

Там фиксировали также туман, из-за которого видимость была ограничена. При этом ветра практически не было.

"Штиль", - уточнили горные спасатели.

Температура воздуха на высокогорье опустилась до -2°С.

"В течение суток выпало около 2 см снега", - отмечается в посте.

Публикация спасателей о погоде на горе Поп Иван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Какой погоды ждать в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 8 мая погода ожидается облачная, с прояснениями.

Днем по городу Ивано-Франковск и области - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Дневная температура воздуха ожидается:

по городу - 11-13 градусов выше нуля;

по области - 8-13 градусов тепла.

В высокогорье Карпат днем - 5-10 градусов тепла.

"Медико-метеорологические условия 2-го типа. Видимость на автодорогах хорошая, в тумане 600-900 м", - сообщили синоптики.

Прогноз погоды на 8 мая (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)