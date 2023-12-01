Сніг та ожеледиця: до якої погоди слід готуватись в перші вихідні зими

Погода на 2 грудня

"2-го грудня атмосферний фронт визначатиме погоду в багатьох областях України. Вночі опади ймовірні на заході, у центральних областях та на сході. На півночі та півдні буде суха пауза", - пише синоптик Наталка Діденко.

Вдень опади очікуються лише на заході, півночі, а також в Харківській та Полтавській областях. На решті території України завтра опадів вдень не передбачається.

Як зазначає "Укргідрометцентр", завтра очікується південно-східний вітер, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень від -2 до +3. В Закарпатській, Вінницькій, Дніпропетровській, Луганській областях вночі близько 0, вдень +2+7. У південній частині вночі +5 +10, вдень +9 +14 (в Криму вночі +7 +12, вдень +12 +17).

Погода в Києві

У Києві завтра очікується сніг, мокрий сніг, вдень можливий льодяний дощ.

На дорогах буде складна ситуація - налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Вночі -1 -3 градуси, вдень близько нуля.

Прогноз на 3 грудня

В Україні 3 грудня в західних та північних областях очікується сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (вночі на заході країни значні опади). Також в неділю вночі та вранці в Україні, крім заходу та півдня, місцями туман.

Температура у північних та західних областях вночі від 0 до -5 морозу, вдень близько 0, у центральних областях вночі 0-5 градусів, вдень +5 +10 тепла. На решті території вночі +4 +9 тепла, вдень +10 +16 градусов.

При цьому з понеділка, 4 грудня в Україні буде зниження температури на 3-7 градусів. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с, в неділю на заході, півночі та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.