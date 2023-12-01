Снег и гололедица: к какой погоде следует готовиться в первые выходные зимы

Погода на 2 декабря

"2 декабря атмосферный фронт будет определять погоду во многих областях Украины. Ночью осадки вероятны на западе, в центральных областях и на востоке. На севере и юге будет сухая пауза", - пишет синоптик Наталья Диденко.

Днем осадки ожидаются на западе, севере, а также в Харьковской и Полтавской областях. На остальной территории Украины завтра осадков днем не ожидается.

Как отмечает "Укргидрометцентр", завтра ожидается юго-восточный ветер, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем от -2 до +3. В Закарпатской, Винницкой, Днепропетровской, Луганской областях ночью около 0, днем +2 +7. В южной части ночью +5 +10, днем +9 +14 (в Крыму ночью +7 +12, днем +12 +17).

Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается снег, мокрый снег, днем возможен ледяной дождь.

На дорогах будет сложная ситуация - налипание мокрого снега, гололедица.

Ночью -1 -3 градуса, днем около нуля.

Прогноз на 3 декабря

В Украине 3 декабря в западных и северных областях ожидается снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица (ночью на западе страны сильные осадки). Также в воскресенье ночью и утром в Украине, кроме заката и юга, местами туман.

Температура в северных и западных областях ночью от 0 до -5 мороза, днем около 0, в центральных областях ночью 0-5 градусов, днем +5 +10 тепла. На остальной территории ночью +4 +9 тепла, днем +10 +16 градусів.

При этом с понедельника, 4 декабря, в Украине будет снижение температуры на 3-7 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с, в воскресенье на западе, севере и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.