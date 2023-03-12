Снег и сильные порывы ветра. Водителей Киева предупредили об ухудшении погоды

Утром в воскресенье, 12 марта, в Киеве наблюдается снег с сильными порывами ветра. Они достигают 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева .

"Уважаемые участники дорожного движения, будьте особенно внимательны, ведь на улице снег, сопровождающий сильные порывы ветра. По прогнозам синоптиков, скорость ветра будет достигать 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят водителей быть внимательными за рулем, а пешеходов - внимательно переходить дорогу в установленных местах и использовать световозвращающие элементы.

"Нужна помощь - звоните на линию 102", - посоветовали правоохранители.