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Сніг та ожеледиця: ДСНС попредила про небезпечну негоду в Україні

Фото: ДСНС попредила про небезпечну негоду в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В більшості регіонах України очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Негода триматиметься з 18 по 19 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Згідно з даними синоптиків, до кінця поточної доби в Карпатах та на Прикарпатті передбачається сильний сніг - ІІ рівень небезпечності.

"Вночі 19 листопада у більшості північних та центральних областей - сніг та налипання мокрого снігу", - пише ДСНС.

Тим часом у північно-східних областях - значний сніг з дощем й ожеледиця, а вночі в південній частині - значні дощі.

"У західних, північних (місцями Вінницькій та Черкаській областях) очікується приріст снігового покриву висотою 10-20 см", - додає пресслужба.

В Україні, окрім півдня, на дорогах очікується ожеледиця, а 19 листопада у східних та південно-східних областях - пориви вітру 15-20 м/с.

Українців закликають дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.

"Складні погодні умови призведуть до ускладнення руху транспорту. Радимо водіям утриматися від поїздок за межі міст та неухильно дотримуватися ПДР", - пише ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україну очікує хвиля заморозків. Синоптики озвучили дати.

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ДСНС