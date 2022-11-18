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Снег и гололедица: ГСЧС предупредила об опасной непогоде в Украине

Фото: ГСЧС предупредила об опасной непогоде в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В большинстве регионов Украины ожидаются опасные и стихийные метеорологические явления. Ненастье будет держаться с 18 по 19 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Согласно данным синоптиков, до конца текущих суток в Карпатах и на Прикарпатье предполагается сильный снег - ІІ уровень опасности.

"Ночью 19 ноября в большинстве северных и центральных областей - снег и налипание мокрого снега", - пишет ГСЧС.

Между тем, в северо-восточных областях - сильный снег с дождем и гололедица, а ночью в южной части - значительные дожди.

"В западных, северных (местами Винницкой и Черкасской областях) ожидается прирост снежного покрова высотой 10-20 см", – добавляет пресс-служба.

В Украине, кроме юга, на дорогах ожидается гололедица, а 19 ноября в восточных и юго-восточных областях - порывы ветра 15-20 м/с.

Украинцев призывают соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице.

"Сложные погодные условия приведут к усложнению движения транспорта. Советуем водителям воздержаться от поездок за пределы городов и неукоснительно соблюдать ПДД", - пишет ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украину ожидает волна заморозков. Синоптики озвучили даты.

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ГСЧС