Снег и гололедица: ГСЧС предупредила об опасной непогоде в Украине

Согласно данным синоптиков, до конца текущих суток в Карпатах и на Прикарпатье предполагается сильный снег - ІІ уровень опасности.

"Ночью 19 ноября в большинстве северных и центральных областей - снег и налипание мокрого снега", - пишет ГСЧС.

Между тем, в северо-восточных областях - сильный снег с дождем и гололедица, а ночью в южной части - значительные дожди.

"В западных, северных (местами Винницкой и Черкасской областях) ожидается прирост снежного покрова высотой 10-20 см", – добавляет пресс-служба.

В Украине, кроме юга, на дорогах ожидается гололедица, а 19 ноября в восточных и юго-восточных областях - порывы ветра 15-20 м/с.

Украинцев призывают соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице.

"Сложные погодные условия приведут к усложнению движения транспорта. Советуем водителям воздержаться от поездок за пределы городов и неукоснительно соблюдать ПДД", - пишет ГСЧС.