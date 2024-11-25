Сніг на сході і заході: синоптик розповіла, яку погоду в Україні очікувати завтра

Опади у вигляді снігу та мокрого снігу можливі лише вночі у східних регіонах і ввечері на крайньому заході країни. В інших областях встановиться суха та місцями сонячна погода.

У ніч на понеділок температура повітря коливатиметься від -1°C до -6°C, а в північних регіонах може опуститися до -9°C. Удень стовпчики термометрів покажуть від -2°C до +4°C, на півдні — до +6°C, а в західних областях буде найтепліше: від +4°C до +8°C.

Погода у Києві

У Києві завтра переважатиме суха погода, а сонце періодично з’являтиметься з-за хмар. Вночі температура знизиться до -3…-6°C, а вдень очікується близько 0°C.

До кінця тижня синоптик прогнозує поступове потепління.