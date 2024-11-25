Снег на востоке и западе: синоптик рассказала, какую погоду в Украине ждать завтра

Осадки в виде снега и мокрого снега возможны лишь ночью в восточных регионах и вечером на крайнем западе страны. В остальных областях установится сухая и местами солнечная погода.

В ночь на понедельник температура воздуха будет колебаться от -1°C до -6°C, а в северных регионах может опуститься до -9°C. Днем столбики термометров покажут от -2°C до +4°C, на юге - до +6°C, а в западных областях будет теплее всего: от +4°C до +8°C.

Погода в Киеве

В Киеве завтра будет преобладать сухая погода, а солнце периодически будет появляться из-за облаков. Ночью температура снизится до -3...-6°C, а днем ожидается около 0°C.

До конца недели синоптик прогнозирует постепенное потепление.