Тепло відступає? Прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Понеділок, 30 вересня

В понеділок, 30 вересня, в більшості областей без опадів, лише на заході та півночі країни місцями невеликий дощ, на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг.

Часткове похолодання, яке прийшло в Україну 29 вересня, утримається. Температура в західних областях вночі +2...+9 градусів, вдень +9...+14 градусів, на решті території вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів, у північних областях +14...+19 градусів.

Вітер буде південний з переходом на північний, 7-12 м/с, в Карпатах до 24 м/с.

Погода в Україні 30 вересня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 1 жовтня

У вівторок, 1 жовтня, дощі з грозами пройдуть в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях та Криму.

Невеликий дощ пройде в Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській областях та на Закарпатті.

На решті території України буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вдень найтепліше буде в Луганській області, до + 25 градусів, а холодніше всього - в Хмельницькій та Тернопільській областях, від +8.

Вночі найтепліше буде в Донецькій, Луганській областях, до +16 градусів. Холодніше всього вночі буде в Івано-Франківській, Чернівецькій, від +4 градусів.

В Києві без опадів, вдень +19...+17 градусів, вночі +8...+10 градусів.

Погода в Україні 1 жовтня (meteo.gov.ua)

Середа, 2 жовтня

В середу, 2 жовтня, синоптики прогнозують невелику хмарність, без істотних опадів на всій території України.

Вдень найтепліше буде в Луганській області, до +24 градусів, холодніше всього вдень буде у Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській областях та на Закарпатті від +15 градусів.

Вночі найтепліше буде в Донецькій, Луганській областях, до +15 градусів. Холодніше всього буде в Хмельницькій, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Львівській областях та на Закарпатті, від +5 градусів.

В Києві очікується невелика хмарність, без істотних опадів: вдень +20...22 градусів, вночі + 8...+10.

Погода в Україні 2 жовтня (meteo.gov.ua)

Четвер, 3 жовтня

В четвер, 3 жовтня по всій території України буде невелика хмарність без істотних опадів.

Найтепліше вдень буде в Луганській області, до +25 градусів. Холодніше всього вдень буде в Рівненській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській областях від +15 градусів.

Вночі найтепліше буде в Криму до +14 градусів, а холодніше всього буде в Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській областях та на Закарпатті, від +5 градусів.

В Києві мінлива хмарність без істотних опадів вдень +20...+22 градусів, вночі від +8...+10 градусів.

Погода в Україні 3 жовтня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 4 жовтня

В п'ятницю, 4 вересня, на більшості території України буде мінлива хмарність з невеликим дощем. Опади ймовірні у:

Чернігівській, Сумській, Київській;

Вінницькій, Житомирський, Рівненській;

Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській;

Чернівецькій, Львівській, Волинській;

на Закарпатті.

На решті території буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень максимальна температура повітря буде в Луганській області до +25 градусів. Найпрохолодніше вдень буде в областях, де пройдуть дощі, +15...+17 градусів.

Вночі найтепліше буде в Миколаївській області до +15 градусів. А найхолодніше - в Сумській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській та на Закарпатті від +8 градусів.

В Києві пройде невеликий дощ, вдень +20...+22 градусів, вночі +9...+11 градусів.

Погода в Україні 4 жовтня (meteo.gov.ua)