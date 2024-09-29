Тепло отступает? Прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Понедельник, 30 сентября

В понедельник, 30 сентября, в большинстве областей без осадков, на западе и севере страны местами небольшой дождь, на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

Частичное похолодание, пришедшее в Украину 29 сентября, удержится. Температура в западных областях ночью +2...+9 градусов, днем ​​+9...+14 градусов, на остальной территории ночью +8...+13 градусов, днем ​​+20...+25 градусов, в северных областях +14...+19 градусов.

Ветер будет южный с переходом на северный, 7-12 м/с, в Карпатах до 24 м/с.

Погода в Украине 30 сентября (meteo.gov.ua)

Вторник, 1 октября

Во вторник, 1 октября, дожди с грозами пройдут в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму.

Небольшой дождь пройдет в Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской областях и на Закарпатье.

На остальной территории Украины переменная облачность, без существенных осадков. Днем теплее всего будет в Луганской области, до +25 градусов, а холоднее всего - в Хмельницкой и Тернопольской областях, от +8.

Ночью теплее всего будет в Донецкой, Луганской областях, до +16 градусов. Холоднее всего ночью будет в Ивано-Франковской, Черновицкой от +4 градусов.

В Киеве без осадков, днем ​​+19...+17 градусов, ночью +8...+10 градусов.

Погода в Украине 1 октября (meteo.gov.ua)

Среда, 2 октября

В среду, 2 октября, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без существенных осадков на всей территории Украины.

Днем теплее всего в Луганской области, до +24 градусов, холоднее всего днем ​​будет во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской областях и на Закарпатье от +15 градусов.

Ночью теплее всего будет в Донецкой, Луганской областях, до +15 градусов. Холоднее всего будет в Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской областях и на Закарпатье, от +5 градусов.

В Киеве ожидается небольшая облачность, без существенных осадков: днем ​​+20...22 градуса, ночью +8...+10.

Погода в Украине 2 октября (meteo.gov.ua)

Четверг, 3 октября

В четверг, 3 октября, по всей территории Украины будет небольшая облачность без существенных осадков.

Теплее всего днем ​​будет в Луганской области, до +25 градусов. Холоднее всего днем ​​будет в Ровенской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской областях от +15 градусов.

Ночью теплее всего будет в Крыму до +14 градусов, а холоднее всего будет в Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях и на Закарпатье, от +5 градусов.

В Киеве переменная облачность без существенных осадков днем ​​+20...+22 градуса, ночью от +8...+10 градусов.

Погода в Украине 3 октября (meteo.gov.ua)

Пятница, 4 октября

В пятницу, 4 сентября, на большинстве территории Украины переменная облачность с небольшим дождем. Осадки возможны в:

Черниговской, Сумской, Киевской;

Винницкой, Житомирской, Ровенской;

Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской;

Черновицкой, Львовской, Волынской;

на Закарпатье.

На остальной территории переменная облачность без существенных осадков. Днем максимальная температура воздуха будет в Луганской области до +25 градусов. Прохладнее всего днем ​​будет в областях, где пройдут дожди, +15...+17 градусов.

Ночью теплее всего будет в Николаевской области до +15 градусов. А самое холодное - в Сумской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатье от +8 градусов.

В Киеве пройдет небольшой дождь, днем ​​+20...+22 градуса, ночью +9...+11 градусов.

Погода в Украине 4 октября (meteo.gov.ua)