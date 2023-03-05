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Сніг, ожеледиця, але вдень тепло. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, у понеділок, 6 березня, в Україні місцями очікується сніг та ожеледиця. Але незважаючи на те, що вночі температура опускатиметься до 6 морозу, вдень буде тепло - до 6 тепла, а на півдні - і до 9 тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. У західних та північних областях невеликий сніг (вдень місцями), на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без істотних опадів.

Вітер

південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура повітря

вночі 1-6° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні країни до 9° тепла.

Як повідомлялось, у суботу ввечері, 4 березня, у Києві йшов крижаний сніг, а також вдарила блискавка з громом.

Нагадаємо, погода в Україні поволі змінюватиметься в бік потепління, але зима поки що заявлятиме про свої права і снігом, і похолоданням. Тим не менш, вже з середини березня ми відчуємо, що весна вже йде.

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